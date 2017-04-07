Власти Подмосковья назвали сроки завершения дорожных работ в регионе

Министр дорожного хозяйства Московской области Игорь Тресков заявил, что все ямы на дорогах должны быть устранены к 1 июля.

Он отметил, что работа по оцифровке ям на подмосковных дорогах продолжается. В текущем году оцифрованы 128 тысяч ям. Каждая из них заносится в базу и назначаются сроки по устранению.

«Не менее 100 ям в неделю должны ремонтировать муниципалитеты», - цитирует Трескова интернет-издание «Подмосковье сегодня».