Власти Подмосковья назвали сроки завершения дорожных работ в регионе
Министр дорожного хозяйства Московской области Игорь Тресков заявил, что все ямы на дорогах должны быть устранены к 1 июля.
Он отметил, что работа по оцифровке ям на подмосковных дорогах продолжается. В текущем году оцифрованы 128 тысяч ям. Каждая из них заносится в базу и назначаются сроки по устранению.
«Не менее 100 ям в неделю должны ремонтировать муниципалитеты», - цитирует Трескова интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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