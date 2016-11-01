Власти не планируют повышать налог на землю и недвижимость в центре Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что власти города пока не планируют повышения налоговой ставки на земельное и недвижимое имущество бизнеса, расположенного в пределах Садового кольца.

- Мы не планируем специального повышения налогов на бизнес, расположенный в центре города, в этом нет необходимости. Сегодняшняя система налога на имущество по кадастровой стоимости сама автоматически настраивает налог таким образом, что чем больше стоимость земли, тем выше налог. Таким образом, на Садовом налог значительно выше, чем на МКАДе, - цитируют Собянина «Ведомости».

По предварительной информации СМИ, ГУП «Научно-исследовательский и проектный институт генерального плана города Москвы» разрабатывает новую концепцию по сокращению рабочих мест в центре мегаполиса, согласно которой деловые центры за Садовым кольцом будут функционировать на более привлекательных налоговых и коммерческих условиях.

Согласно плану ведомства, который будет принят в июле 2017 года, увеличение налоговой ставки планировалось в рамках программы по «выселению» бизнеса из центра города.