Власти Петербурга решили демонтировать памятную доску Маннергейму

Памятная доска финскому фельдмаршалу Карлу Маннергейму в ближайшее время будет демонтирована. Доску несколько раз обливали краской и даже стреляли в нее из травматического пистолета.

Как утверждают источники «Интерфакса» в органах власти Петербурга, решение уже принято: доску снимут до конца этого года.

Между тем, сегодня утром неизвестные вновь попытались испортить доску. Молодые люди поднялись по стремянке и ударили по ней топорами, оставив на металле несколько засечек.

Памятную доску достаточно спорной фигуре Маннергейма открыли на здании Военного инженерно-технического университета 16 июня. В церемонии открытия принимали участие занимавший тогда пост главы администрации Кремля Сергей Иванов и министр культуры Владимир Мединский.