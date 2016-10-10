Власти Петербурга решили демонтировать памятную доску Маннергейму
Памятная доска финскому фельдмаршалу Карлу Маннергейму в ближайшее время будет демонтирована. Доску несколько раз обливали краской и даже стреляли в нее из травматического пистолета.
Как утверждают источники «Интерфакса» в органах власти Петербурга, решение уже принято: доску снимут до конца этого года.
Между тем, сегодня утром неизвестные вновь попытались испортить доску. Молодые люди поднялись по стремянке и ударили по ней топорами, оставив на металле несколько засечек.
Памятную доску достаточно спорной фигуре Маннергейма открыли на здании Военного инженерно-технического университета 16 июня. В церемонии открытия принимали участие занимавший тогда пост главы администрации Кремля Сергей Иванов и министр культуры Владимир Мединский.
Следующая новость В Швеции вручили Нобелевскую премию по экономике
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии