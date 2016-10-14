Власти Петербурга рассмотрят вопрос о референдуме по мосту Кадырова

9 ноября инициативная группа депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга внесет в повестку дня заседания вопрос о проведении референдума по поводу присвоения одному из городских мосту имени Ахмата Кадырова.

Как сообщил депутат городского парламента Борис Вишневский, он уже обратился в Генпрокуратуру по поводу такого названия, передает РИА Новости.

В июне власти Петербурга приняли решение присвоить мосту через Дудергофский канал в Красносельском районе имя первого президента Чеченской республики Ахмата Кадырова. Это вызвало неоднозначную реакцию жителей северной столицы.