Власти Петербурга рассмотрят вопрос о референдуме по мосту Кадырова
9 ноября инициативная группа депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга внесет в повестку дня заседания вопрос о проведении референдума по поводу присвоения одному из городских мосту имени Ахмата Кадырова.
Как сообщил депутат городского парламента Борис Вишневский, он уже обратился в Генпрокуратуру по поводу такого названия, передает РИА Новости.
В июне власти Петербурга приняли решение присвоить мосту через Дудергофский канал в Красносельском районе имя первого президента Чеченской республики Ахмата Кадырова. Это вызвало неоднозначную реакцию жителей северной столицы.
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