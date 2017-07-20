Власти Петербурга приравняют вейпы к сигаретам и алкоголю

Законодатели Санкт-Петербурга планируют осенью ввести запрет на продажу вейпов несовершеннолетним.

Проект соответствующего нормативного акта разрабатывается комитетом по законодательству, сообщает портал «Санкт-Петербург.ру» со ссылкой на его главу Дениса Четырбока.

По его словам, использование подростками вейпов является ничем иным как тренировкой курения. «Порой подростки сами не осознают, какой опасности себя подвергают», - подчеркнул депутат.

Для нарушителей запрета в проекте предусмотрено наказание в виде штрафа, максимальный размер которого составляет 50 тысяч рублей.

Некоторое время назад подобный запрет был установлен в Ленинградской области.