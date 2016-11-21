Власти Петербурга предложили создать приложение для жалоб на сосульки

В заксобрании Санкт-Петербурга высказали идею разработки мобильного приложения, с помощью которого жители города смогут пожаловаться на недобросовестную работу жилищников по очистке улиц и крыш от наледи. А

втором инициативы является депутат Алексей Цивилев. По его словам, приложение должно работать аналогично программ оплаты штрафов ГИБДД. «Человек фотографирует факт нарушения уборки, ставит геометку, и уже ответственное лицо приходит по этому адресу и штрафует», - цитирует парламентария «Санкт-Петербург.ру» со ссылкой на «Радио Балтика».

Депутат также подчеркнул, что организации, безответственно относящиеся к уборке, должны наказываться рублем. Цивилев напомнил, что размер штрафа для юридических лиц составляет до 30 тысяч рублей.