Власти Петербурга попросили музей Исаакия съехать из собора

Власти Санкт-Петербурга намерены передать РПЦ Исаакиевский собор 16 апреля. Располагающемуся в храме музею рекомендовано вывезти все экспонаты до этой даты.

Директору музея Николаю Бурову поступило соответствующее устное распоряжение. Предполагается, что содержимое музея Исаакия будет размещено в Государственном музее истории Петербурга.

В музее, в свою очередь отмечают, что к указанной дате не успеют описать все экспонаты. Кроме того, не ясна ситуация с заключенными ранее реставрационными контрактами. Кроме того, многие сотрудники опасаются, что с передачей собора лишатся работы, сообщает портал «Санкт-Петербург.ру» со ссылкой на РБК.

Помимо всего прочего, источники в музее отметили, что официальная заявка от РПЦ на передачу Исаакия пока так и не поступила.

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