Власти ДНР передали украинской стороне тела трех погибших военнослужащих

Тела трех украинских военнослужащих, подорвавшихся на мине в районе села Октябрь к югу от Донецка, переданы представителям ВСУ.

- Сегодня мы передаем тела тех самых украинских военнослужащих, о пропаже которых несколько дней назад заявила украинская сторона. Все трое были обнаружены неподалеку от наших позиций в районе села Октябрь, — рассказал Донецкому агентству новостей представитель командования ДНР.

Процедура передачи тел состоялась в Донецком городском судебно-медицинском морге больницы им. Калинина.

Накануне заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин сообщил журналистам, что на территории республики обнаружены тела трех военнослужащих, 8 января объявленных украинской стороной пропавшими без вести.

По словам Басурина, все трое подорвались на мине при попытке подобраться к оборонительным рубежам ополчения. Два бойца погибли сразу, а третий успел сообщить о случившемся командованию, но украинская сторона не предприняла никаких шагов для спасения своего военнослужащего.