Власти ДНР передали ВСУ тела двух украинских военнослужащих

Оперативное командование ДНР передало украинской стороне останки двух военнослужащих Вооруженных сил Украины, погибших еще в 2014 году.

Процедура состоялась в Донецком городском судебно-медицинском морге больницы имени Калинина под руководством представителей оперативного командования ДНР, - сообщает корреспондент Донецкого агентства новостей с места события.

- Это тела военнослужащих ВСУ, которые погибли в 2014 году. Также установлено, что они причастны к диверсионно-разведывательной деятельности. Останки прошли судебно-медицинские экспертизы, ДНК-анализы, — сказала в беседе с ДАН представительница оперативного командования ДНР.