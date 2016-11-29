Власти ДНР передали ВСУ тела двух украинских военнослужащих
Оперативное командование ДНР передало украинской стороне останки двух военнослужащих Вооруженных сил Украины, погибших еще в 2014 году.
Процедура состоялась в Донецком городском судебно-медицинском морге больницы имени Калинина под руководством представителей оперативного командования ДНР, - сообщает корреспондент Донецкого агентства новостей с места события.
- Это тела военнослужащих ВСУ, которые погибли в 2014 году. Также установлено, что они причастны к диверсионно-разведывательной деятельности. Останки прошли судебно-медицинские экспертизы, ДНК-анализы, — сказала в беседе с ДАН представительница оперативного командования ДНР.
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