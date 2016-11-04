Власти Парижа начали выселять из города нелегальных мигрантов

Полиция Парижа начала расселять лагерь нелегальных мигрантов, расположенный в северной части города у станции метро «Сталинград». В нем проживают несколько тысяч выходцев из Афганистана Сирии, Судана и Эритреи.

Операция проходит мирно. Мигрантов рассаживают по автобусам, которые доставят их в различные центры по приему беженцев, передает ТАСС. Представитель парижских властей подчеркнул, что они не допустят существования в городе нелегальных поселений.

Количество мигрантов в Париже резко возросло после того, как французские власти ликвидировали крупный лагерь в Кале, где проживали порядка семи тысяч человек.