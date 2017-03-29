Власти острова Мадейра официально присвоили аэропорту имя Криштиану Роналду

Отныне аэропорт острова Мадейра будет носить официальное название «Аэропорт Мадейры Криштиану Роналду». Решение увековечить имя знаменитого форварда сборной Португалии и мадридского «Реала» приняли местные власти, несмотря на сопротивление ряда политиков.

- Это что-то особенное, все знают, что я горжусь своими корнями и своей родиной. Я знаю, что есть люди, которые не согласны с этим. Возможно, некоторые из них здесь, прямо сейчас. Мы свободны, мы живем в демократическом государстве, и все имеют право высказывать свое мнение, - цитирует выступление Роналду на торжественной церемонии агентство Р-Спорт со ссылкой на издание A Bola.

В столице Мадейры Фуншале ранее открылся музей футболиста, являющегося четырехкратным обладателем «Золотого мяча» и лучшим бомбардиром в истории сборной Португалии. Криштиану был капитаном национальной команды на Евро-2016, где «европейские бразильцы» в финале обыграли хозяев чемпионата французов со счетом 1:0.

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