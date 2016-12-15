Власти острова Готланд закрыли порт в Слите для строительства «Северного потока-2»

Шведский Готланд и его порт в Слите не могут быть использованы для работ по строительству газопровода «Северный поток-2». Такое решение приняли власти острова.

- Мы приняли единое решение в отказе компании Nord Stream 2, — цитирует председателя комитета Томми Гарделля РИА «Новости» со ссылкой на шведскую газету Helagotland.

Ранее островное правительство не возражало против аренды порта в Слите компанией Nord Stream 2 AG, однако изменило свое отношение к вопросу после встречи с главой МИД Швеции Маргот Валльстрем и министром обороны страны Петером Хультквистом, который заявил, что «согласно сделанным оценкам, использование портов оказывает негативное влияние на шведские военно-политические интересы».

Nord Stream 2 ранее сообщила, что если шведские власти примут решение отказать в использовании своих портов, компания может выбрать другие объекты в Балтийском море для ведения работ по строительству газопровода.

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