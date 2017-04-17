Власти Оренбургской области ввели режим ЧС из-за паводка
На территории региона подтоплены свыше 130 приусадебных участков. С них эвакуированы примерно 100 человек.
Жителям пострадавших от паводка населенных пунктов оказывается адресная помощь. Им подвозят продукты питания, воду и медикаменты.
В ликвидации последствия наводнения задействованы свыше 500 спасателей и полторы сотни единиц техники, передает «ТВ Центр».
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