Власти США опубликовали видео убийства афроамериканца

Сотрудники полиции американского города Шарлотт (Северная Каролина) опубликовали видеозапись с камеры полицейского, на ней показана гибель афроамериканца Кейта Скотта, сообщает BBC. Мужчина был застрелен полицейскими несколько дней назад. Жители города вышли на улице с протестом. Они утверждают, что Скотт был убит до того, как успел сообщить полицейским, было ли у него оружия. Власти решили обнародовать запечатленный на камеру полицейского момент убийства после того, как жена погибшего опубликовала видео, которое сняла сама. Семья Скотта утверждает, что у него в руках была книга, а не оружие. В полиции подчеркивают, что у погибшего было в руках оружие.

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