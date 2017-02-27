Власти ЛНР объявили российский рубль национальной валютой
Правительство самопровозглашенной Луганской народной республики опубликовало постановление, в соответствии с которым российский рубль с 1 марта текущего года становится основной денежной единицей на территории ЛНР.
Постановление опубликовано на сайте Совета Министров, сообщает РИА Новости. Как говорится в документе, российский рубль становится официальной денежной единицей в ЛНР в целях стабилизации финансово-денежной системы, а также в связи с проведением на территории ЛНР финансовых операций преимущественно в российских рублях.
«Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2017 года», — указано в документе.
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