Власти ЛНР объявили российский рубль национальной валютой

Правительство самопровозглашенной Луганской народной республики опубликовало постановление, в соответствии с которым российский рубль с 1 марта текущего года становится основной денежной единицей на территории ЛНР.

Постановление опубликовано на сайте Совета Министров, сообщает РИА Новости. Как говорится в документе, российский рубль становится официальной денежной единицей в ЛНР в целях стабилизации финансово-денежной системы, а также в связи с проведением на территории ЛНР финансовых операций преимущественно в российских рублях.

«Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2017 года», — указано в документе.