Власти объяснили копеечную аренду земли рядом с «дачей Медведева»

Власти Ивановской области объяснили, почему территория охотоведческого хозяйства в Плесе, рядом с которой, согласно данным Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального расположена резиденция «Миловка», якобы принадлежащая премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, сдается в аренду за 39 рублей 32 копейки в год.

В правительстве региона «РБК» сообщили, что на таких же условиях земли сдаются и другим охотничьим хозяйствам.

По словам главного редактора журнала «Охота» Валерия Кузенкова, все охотопользователи должны платить 10 рублей за 1 гектар.

«Это законодательно у нас прописано в центральном регионе России. После этого с ними заключают охотохозяйственное соглашение от 5 до 49 лет. 10 рублей — одноразовая плата всего. 10 рублей за гектар, вот умножайте, 4000 гектаров — получается 40 тысяч рублей, это одноразовая плата для всех охотопользователей центрального региона», - приводит BFM.ru слова Кузенкова.

Он отметил, что через 49 лет, если следовать закону, который сейчас существует, угодья будут выставлены на аукцион.

Ранее издание «Собеседник» сообщило, что арендатором охотоведческого хозяйства площадью 4 тысячи гектаров является фирма «Орион» (раньше называлась Управляющая компания фонда «Дар»), которая выиграла аукцион на аренду участка в 2011 году и была единственным участником конкурса. Издание также сообщило, что средняя рыночная стоимость аренды 1 гектара в Ивановской области на 49 лет начинается от 2 миллионов рублей. По подсчетам «Собеседника», заповедный участок стоит не менее 8 миллиардов рублей или порядка 165 миллионов рублей в год.

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