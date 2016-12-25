Власти РФ объяснили большой разброс обломков Ту-154

Министр транспорта РФ Максим Соколов объяснил, что обломки упавшего Ту-154 находятся далеко друг от друга из-за сильного течения.

Фрагменты тел погибших и обломки самолета уносит течением, сообщает "Интерфакс". На месте происшествия продолжается поисковая операция. Пока на поверхность подняли только 12 тел из 92 погибших.

25 декабря в районе Сочи рухнул самолет Минобороны РФ. Борт направлялся в Сирию. В самолете находились музыканты ансамбля Александрова, журналисты, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка. Причины происшествия уточняются. Власти РФ намерены продолжать поисковую операцию и ночью.