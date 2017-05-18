Власти Нью-Йорка уточнили подробности наезда автомобиля на пешеходов

В результате инцидента на Таймс-сквер пострадали 23 человека. Об этом заявил мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио.

Ранее СМИ указывали различное количество пострадавших – от 13 до 20 человек. Жертва происшествия по-прежнему одна – 18-летняя девушка.

Что касается водителя, совершившего наезд на пешеходов, то им оказался бывший военный Ричард Рохас. Ранее сообщалось, что он уже неоднократно привлекался к ответственности за нарушение правил вождения.

Полиция Нью-Йорка не считает происшествие имеющим отношение к терроризму, сообщает Reuters.

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