Власти Нью-Йорка потратили более 30 млн долларов на безопасность Трампа

Безопасность избранного президента США Дональда Трампа обошлась властям города Нью-Йорка более чем в 32 миллиона долларов.

Основную статью расходов составляет оплата услуг полицейских, которые охраняют небоскреб миллиардера, откуда он руководит своей администрацией. По словам комиссара полиции Нью-Йорка Джеймса О’Нила, зданию приходится уделять повышенное внимание, поскольку оно расположено на одном из самых оживленных перекрестков города.

В мэрии полагают, что к моменту инаугурации Трампа 20 января сумма расходов на его безопасность достигнет 35 миллионов долларов. Однако ряд источников называют вдвое большую сумму, сообщает РИА ФедералПресс.