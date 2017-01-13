Власти Нью-Йорка потратили более 30 млн долларов на безопасность Трампа
Безопасность избранного президента США Дональда Трампа обошлась властям города Нью-Йорка более чем в 32 миллиона долларов.
Основную статью расходов составляет оплата услуг полицейских, которые охраняют небоскреб миллиардера, откуда он руководит своей администрацией. По словам комиссара полиции Нью-Йорка Джеймса О’Нила, зданию приходится уделять повышенное внимание, поскольку оно расположено на одном из самых оживленных перекрестков города.
В мэрии полагают, что к моменту инаугурации Трампа 20 января сумма расходов на его безопасность достигнет 35 миллионов долларов. Однако ряд источников называют вдвое большую сумму, сообщает РИА ФедералПресс.
Следующая новость США не относят действия РФ в Сирии к военным преступлениям
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии