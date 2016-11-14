Власти Новой Зеландии подсчитали ущерб от стихии

Правительство Новой Зеландии предварительно оценили размер ущерба, нанесенного землетрясением.

По словам премьер-министра Джона Кея, он может составить порядка двух миллиардов новозеландских долларов (примерно 1,5 миллиарда долларов США), передает РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию RNZ.

Накануне в Новой Зеландии произошли два землетрясения магнитудой 7,9 и 6,2 соответственно. Подземные толчки спровоцировали цунами, а также прорыв дамбы на реке Кларенс. Согласно данным СМИ, жертвами стихии стали два человека.