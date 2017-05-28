Власти намерены продать 1 тысячу новых пассажирских самолетов в течение 20 лет

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что за период до 2037 года Россия намерена продать 1 тысячу новых пассажирских самолетов МС-21.

Мантуров сказал: «Выполнение заявленных технико-экономических характеристик, создание эффективной современной системы интегрированной логистической поддержки и послепродажного обслуживания, а также формирование выгодных финансовых моделей продаж позволит выйти на совокупный объем поставок МС-21 более 1 тысячи самолетов в период до 2037 года».

Ранее сообщалось, что вице-премьер Дмитрий Рогозин сообщил президенту России Владимиру Путину о первом полете самолета МС-21. Российский лидер поздравил коллектив предприятия и работников отрасли с этим событием.

Как пишет РИА Новости, несколько самолетов МС-21 готова приобрести компания «Аэрофлот». Также планируются поставки пассажирского лайнера в страны Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, Индии, Ближнего Востока.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: экономика
Следующая новость Меркель заявила, что Германии не нужны эксперименты

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО