Власти намерены продать 1 тысячу новых пассажирских самолетов в течение 20 лет

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что за период до 2037 года Россия намерена продать 1 тысячу новых пассажирских самолетов МС-21.

Мантуров сказал: «Выполнение заявленных технико-экономических характеристик, создание эффективной современной системы интегрированной логистической поддержки и послепродажного обслуживания, а также формирование выгодных финансовых моделей продаж позволит выйти на совокупный объем поставок МС-21 более 1 тысячи самолетов в период до 2037 года».

Ранее сообщалось, что вице-премьер Дмитрий Рогозин сообщил президенту России Владимиру Путину о первом полете самолета МС-21. Российский лидер поздравил коллектив предприятия и работников отрасли с этим событием.

Как пишет РИА Новости, несколько самолетов МС-21 готова приобрести компания «Аэрофлот». Также планируются поставки пассажирского лайнера в страны Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, Индии, Ближнего Востока.