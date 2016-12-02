Власти ДНР надеются провести обмен пленными до новогодних праздников

Глава делегации ДНР в Контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе Денис Пушилин рассказал журналистам, что власти республики рассчитывают произвести с украинской стороной обмен пленными до новогодних праздников.

- Я с большой надеждой смотрю на такую возможность. Эти обсуждения ведутся уже давно, и украинская сторона затягивает этот процесс. Как правило, есть заинтересованность в преддверии праздников. Европейская поддержка здесь присутствует, поэтому надеюсь, что Украина не будет вставлять палки в колеса в плане обмена пленными. И если этот обмен состоится хотя бы в каких-то частях. Если говорить о полном обмене «всех на всех», то это даже организационно сложно, - цитирует Пушилина Донецкое агентство новостей.

Спикер парламента ДНР добавил, что существует вероятность того, что большое количество пленных вернутся домой до Нового года.

Ранее сообщалось, что по итогам встречи в «нормандском формате» в Минске министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что сторонам удалось договориться о большом обмене военнопленными до католического Рождества (25 декабря).

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Теги:
Места: Украина, ДНР
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