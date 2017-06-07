Власти Мьянмы уточнили число пассажиров в разбившемся самолете
На борту транспортного самолета Y-8 Вооруженных сил Мьянмы, разбившегося в Бенгальском заливе, находились 122 человека.
Большинство из них составляли челны семей военнослужащих – 108 человек, включая 15 детей. Экипаж воздушного судна насчитывал 14 человек, сообщает ТАСС.
Самолет вылетел из города Мьей и через некоторое время пропал с экранов радаров. Позднее его обломки были найдены в море, примерно в 200 километрах от города Тавой. Причины катастрофы пока неизвестны.
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