Власти Мьянмы уточнили число пассажиров в разбившемся самолете

На борту транспортного самолета Y-8 Вооруженных сил Мьянмы, разбившегося в Бенгальском заливе, находились 122 человека.

Большинство из них составляли челны семей военнослужащих – 108 человек, включая 15 детей. Экипаж воздушного судна насчитывал 14 человек, сообщает ТАСС.

Самолет вылетел из города Мьей и через некоторое время пропал с экранов радаров. Позднее его обломки были найдены в море, примерно в 200 километрах от города Тавой. Причины катастрофы пока неизвестны.