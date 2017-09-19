Власти Мьянмы предложили беженцам-рохинджа вернуться

Власти Мьянмы предложили укрывшимся в Бангладеш беженцам-рохинджа вернуться в свои дома в Ракхайне после «процесса верификации», заявила государственный советник и фактический лидер Мьянмы, Нобелевский лауреат До Аун Сан Су Чжи.

Она также осудила незаконное насилие, применяемое «всеми сторонами» в штате Ракхайн в рамках этно-религиозного конфликта и подчеркнула, что все виновные в правонарушениях во время конфликта понесут наказание в соответствии с законом.

Беженцы смогут вернуться в свои дома после подтверждения прав на проживание в стране, для чего власти готовы в любой момент начать процесс «верификации», сказала До Аун Сан Су Чжи.

25 августа военные Мьянмы начали масштабную операцию против боевиков из организации «Араканская армия спасения рохинджа». В результате чего за последние недели до 410 тысяч мусульман рохинджа пересекли границу Бангладеш в поисках убежища. Кроме того, в Мьянме, основной религией в которой является буддизм, растут антимусульманские настроения, сообщает «Экономика сегодня».

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