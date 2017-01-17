Власти Москвы выпустят комикс для мигрантов

Мигранты, проживающие в Москве, получат комикс с персонажами русских сказок, рассказывающий о правах иностранных работников в столице.

Всего Департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы выпустит 50 тысяч экземпляров методического пособия «О правилах поведения мигранта в городе Москве».

Любой желающий сможет бесплатно получить экземпляр в аэропортах, железнодорожных вокзалах, посольствах, муниципальных территориальных органах власти, а также на рынках Москвы и ближнего Подмосковья.

Яркие изображения и текстовые комментарии под ними знакомят с тонкостями миграционного законодательства, а также историей и достопримечательностями столицы. Героями комиксов стали три богатыря, Василиса Премудрая, Снегурочка, Кащей Бессмертный и другие, сообщает «ТВЦ»