Власти Москвы выпустят комикс для мигрантов
Мигранты, проживающие в Москве, получат комикс с персонажами русских сказок, рассказывающий о правах иностранных работников в столице.
Всего Департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы выпустит 50 тысяч экземпляров методического пособия «О правилах поведения мигранта в городе Москве».
Любой желающий сможет бесплатно получить экземпляр в аэропортах, железнодорожных вокзалах, посольствах, муниципальных территориальных органах власти, а также на рынках Москвы и ближнего Подмосковья.
Яркие изображения и текстовые комментарии под ними знакомят с тонкостями миграционного законодательства, а также историей и достопримечательностями столицы. Героями комиксов стали три богатыря, Василиса Премудрая, Снегурочка, Кащей Бессмертный и другие, сообщает «ТВЦ»
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