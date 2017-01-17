Власти Москвы выпустят комикс для мигрантов

Мигранты, проживающие в Москве, получат комикс с персонажами русских сказок, рассказывающий о правах иностранных работников в столице.

Всего Департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы выпустит 50 тысяч экземпляров методического пособия «О правилах поведения мигранта в городе Москве».

Любой желающий сможет бесплатно получить экземпляр в аэропортах, железнодорожных вокзалах, посольствах, муниципальных территориальных органах власти, а также на рынках Москвы и ближнего Подмосковья.

Яркие изображения и текстовые комментарии под ними знакомят с тонкостями миграционного законодательства, а также историей и достопримечательностями столицы. Героями комиксов стали три богатыря, Василиса Премудрая, Снегурочка, Кащей Бессмертный и другие, сообщает «ТВЦ»

Новости по теме
Теги:
Следующая новость В Турции задержан исполнитель теракта в Стамбуле

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО