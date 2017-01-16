Власти Москвы выпустили комиксы для мигрантов о правилах поведения в столице РФ

Для того чтобы прибывающие в Москву трудовые мигранты смогли составить представление о правилах поведения в российской столице, власти Москвы издали брошюру в виде комиксов.

В качестве «воспитателей» и «гидов» в издании выступают известные персонажи русских сказок, среди которых три богатыря, Снегурочка, Купава и Василиса, - сообщает РИА «Новости».

Так, например, об основных правилах при устройстве мигранта на работу рассказывает Снегурочка. Василиса на страницах брошюры объясняет жительнице Таджикистана, что делать мигранту, если ему отказали в оформлении патента, и учит приезжих русскому языку.

Также персонажи сказок рассказывают, в каких случаях мигрантам запрещают въезжать в Россию и что делать в таких ситуациях.

Для закрепления изученного материала читатели буклетов могут пройти тесты, а в конце брошюры свериться с правильными ответами.

Особый раздел посвящен Московскому метрополитену, где Василиса и Купава объясняют мигрантам правила пользования метро и проездными билетами.

Ранее сообщалось, что издание и распространение данной методички могут обойтись московскому бюджету в 7,3 миллиона рублей.

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