Власти Москвы возьмут под контроль настенную живопись

Мэр столицы Сергей Собянин поставил свою подпись под законом, регулирующим порядок нанесения граффити на стенах зданий Москвы.

Отныне любые изображения на домах и зданиях должны появляться только с разрешения их владельцев или жильцов и на основании договора между ними и теми, кто намерен украсить стены рисунками или надписями.

В случае нарушения такого порядка, заказчики изображения или исполнители обязаны будут привести здание в первоначальное состояние в соответствии с предписанием властей. Если они не сделают этого, то удалением рисунка придется заниматься правообладателю или собственнику здания.

Если же такая работа будет выполняться службами города и за счет его бюджета, владелец или собственник здания должен будет их оплатить. В противном случае его ждет судебный иск, сообщает РИА «Новости».