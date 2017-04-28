Власти Москвы согласовали шествие оппозиции по проспекту Сахарова

Власти Москвы согласовали проведение шествия оппозиции по проспекту Сахарова 6 мая, сообщил один из организаторов акции Александр Рыклин.

По его словам, шествие пройдет по проспекту Сахарова, от Бульварного до Садового кольца. Рыклин уточнил, что митинг по итогам шествия не был согласован, время начала и численность остались прежними - 14:00 и 10 тысяч человек соответственно.

24 апреля группа оппозиционеров подала заявку на проведение шествия и митинга на Болотной площади в Москве 6 мая. Шествие планировалось провести от Октябрьской площади до Болотной площади. Однако власти города отказалась согласовать шествие.

26 апреля столичный Департамент региональной безопасности предложил оппозиции провести акцию 6 мая возле метро «Октябрьское поле» или в Люблино. В департаменте пояснили, что проведение шествия и митинга по заявленному маршруту невозможно в связи с подготовкой к проведению парада 9 мая на Красной площади, сообщает «Интерфакс».