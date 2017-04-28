Власти Москвы согласовали шествие оппозиции по проспекту Сахарова

Власти Москвы согласовали проведение шествия оппозиции по проспекту Сахарова 6 мая, сообщил один из организаторов акции Александр Рыклин.

По его словам, шествие пройдет по проспекту Сахарова, от Бульварного до Садового кольца. Рыклин уточнил, что митинг по итогам шествия не был согласован, время начала и численность остались прежними - 14:00 и 10 тысяч человек соответственно.

24 апреля группа оппозиционеров подала заявку на проведение шествия и митинга на Болотной площади в Москве 6 мая. Шествие планировалось провести от Октябрьской площади до Болотной площади. Однако власти города отказалась согласовать шествие.

26 апреля столичный Департамент региональной безопасности предложил оппозиции провести акцию 6 мая возле метро «Октябрьское поле» или в Люблино. В департаменте пояснили, что проведение шествия и митинга по заявленному маршруту невозможно в связи с подготовкой к проведению парада 9 мая на Красной площади, сообщает «Интерфакс».

Новости по теме
Теги:
Места: Москва
События: оппозиция
Следующая новость Российских скутеристов унесло под лед на Шпицбергене

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО