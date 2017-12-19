Власти Москвы сделают новогодний подарок автомобилистам

Столичные власти решили преподнести автолюбителям новогодний подарок и временно отменили плату за парковку.

Акция от московской мэрии продлится с 31 декабря по 8 января включительно, сообщает «ТВ Центр» со ссылкой на заявление главы города Сергея Собянина в соцсетях.

По его словам, в указанный период можно будет бесплатно ставить автомобили на любых стоянках, входящих в зону парковочного пространства Москвы.