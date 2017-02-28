Власти Москвы погрузят столицу в темноту на «Час Земли»
25 марта во время всемирной экологической акции в российской столице будет отключена подсветка более 1600 зданий.
Подсветку столичные власти планируют отключить с 20:30 до 21:30, и в этот раз «затемненных» строений в Москве будет заметно больше, чем в минувшем году – тогда в акции участвовали 1,5 тыс зданий (1,6 тыс в нынешнем году), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на портал городской администрации.
В рамках акции состоится велопробег, и, кроме того, на Тверской площади, возле памятника Юрию Долгорукому, 25 марта пройдет экологический флешмоб. Лозунг «Часа Земли» в этом году: «Меняй себя, а не планету».
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