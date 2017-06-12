Власти Москвы объявили о готовности к провокациям
Столичные власти готовы к любым провокациям, но надеются, что празднование Дня России обойдется без них.
Соответствующее заявление сделал руководитель департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников. Поводом для него послужило намерение оппозиции перенести ранее согласованную акцию с проспекта Сахарова на Тверскую улицу.
По словам Черникова, на проспекте Сахарова все готово для проведения мероприятия, однако организаторы так и не начали работы по монтажу сцены, сообщает «Интерфакс». При этом представители оппозиции заявку на акцию не отзывали.
Ранее о переносе мероприятия на Тверскую сообщил Навальный. Данное решение он объяснил тем, что не удалось договориться с подрядчиками о монтаже сцены и звукового оборудования.
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