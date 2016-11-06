Власти Москвы объявили «оранжевый» уровень опасности из-за приближающегося циклона
В Москве из-за снегопада 7 ноября объявлен оранжевый уровень угрозы. Москвичей и гостей столицы ожидает не только снег, но и сильный порывистый ветер, повышающий вероятность стихийных бедствий.
Завтра в Москве и области может выпасть до 19 миллиметров осадков, что составит более трети месячной нормы. 8 ноября на смену мокрому снегу придет дождь, а затем на дорогах может образоваться сильная гололедица.
Штормовое предупреждение распространяется на Московскую, Смоленскую, Тверскую, Рязанскую, Владимирскую и Ивановскую области, сообщает РИА Новости.
Следующая новость Террористы обстреляли военный госпиталь в Сирии
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии