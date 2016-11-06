Власти Москвы объявили «оранжевый» уровень опасности из-за приближающегося циклона

В Москве из-за снегопада 7 ноября объявлен оранжевый уровень угрозы. Москвичей и гостей столицы ожидает не только снег, но и сильный порывистый ветер, повышающий вероятность стихийных бедствий.

Завтра в Москве и области может выпасть до 19 миллиметров осадков, что составит более трети месячной нормы. 8 ноября на смену мокрому снегу придет дождь, а затем на дорогах может образоваться сильная гололедица.

Штормовое предупреждение распространяется на Московскую, Смоленскую, Тверскую, Рязанскую, Владимирскую и Ивановскую области, сообщает РИА Новости.