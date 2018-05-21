Власти Москвы обозначат туристам лучшие места для селфи

Специально для гостей, которые приедут на ЧМ-2018 по футболу, столичная мэрия расклеит по городу специальные маркеры.

Они будут зеленого цвета и выполнены в виде фотоаппаратов со смайликами и надписью «Фотографировать разрешено». В общей сложности по Москве планируется расклеить порядка двухсот таких стикеров.

В частности, они появятся на вокзалах, в залах ожидания, станциях МЦК, многие из которых расположены в исторических местах. Цель акции состоит в популяризации любительских фото, сообщает телеканал «360».