Власти не могут найти нескольких жильцов разрушенного дома в Рязани

Местонахождение нескольких жильцов квартир, разрушенных взрывом бытового газа в Рязани, все еще не установлено. Очевидцы утверждают, что они могут быть под завалами.

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что пока остается неизвестной судьба четырех человек.

По последним данным, в результате взрыва бытового газа погибли три человека, еще 13 пострадали, среди них один ребенок.