Власти Мексики потратят 47 млн долларов на защиту соотечественников в США

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето распорядился выделить на мероприятия по защите мигрантов-мексиканцев в США один миллиард песо, что соответствует примерно 47 миллионам долларов.

Соответствующее поручение отдано министру финансов страны. При этом глава государства заявил, что в случае необходимости могут быть выделены дополнительные средства, сообщает РИА «Новости».

Решение о выделении средств было принято в ходе встречи президента с парламентариями, на которой обсуждалось обострение отношений между Мексикой и США. Поводом для этого послужило распоряжение американского лидера Дональда Трампа о начале строительства стены на границе двух стран и намерение реализовать данный проект за счет Мексики.

В Мехико категорически с этим не согласны. В итоге ранее запланированная встреча Трампа и Ньето не состоялась. Президенты ограничились телефонным разговором.

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