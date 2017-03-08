Власти Малайзии потратили более 100 млн долларов на поиски «Боинга»

Поиски пропавшего три года назад «Боинга» компании Malaysia Airlines обошлись правительству Малайзии более чем в 100 миллионов долларов. Операция приостановлена, но может возобновиться в любой момент.

Министр транспорт Малайзии Лиоу Тионг Лай пояснил, что поиски лайнера продолжатся с появлением новой информации.

Он отметил, что к настоящему времени исследованы свыше 120 тысяч километров территории в районе предполагаемой катастрофы «Боинга». Министр также добавил, что расследование ее причин проводилось открыто, все доступные сведения были обнародованы, передает ТАСС.

«Боинг 777-200», выполнявший рейс MH370 из Куала-Лумпур в Пекин пропал с экранов радаров в ночь с 7 на 8 марта 2014 года над Индийским океаном. На его борту находились 239 человек. По официальной версии, самолет потерпел катастрофу, все его пассажиры погибли. Однако ни обломки лайнера, ни останки людей до сих пор не найдены.