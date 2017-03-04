Власти Малайзии обязали посла КНДР покинуть страну
Власти Малайзии назвали посла КНДР Кан Чхоля персоной нон грата. Северокорейского дипломата обязали покинуть страну в течение 48 часов.
Об этом рассказывает агентство Reuters. Сообщается, что причиной такого решения стали высказывания Кан Чхоля о ходе расследования убийства брата лидера Северной Кореи Ким Чон Нама, которое произошло в аэропорту Куала-Лумпур.
Посол КНДР ранее заявил, что власти Северной Кореи не доверят расследование убийства правоохранительным органам Малайзии. Министр иностранных дел государства Анифа Хаджи Аман потребовал от дипломата извинений, однако посол КНДР проигнорировал просьбу.
Ким Чон Нам умер 14 февраля от нервно-паралитического вещества VX, которое является химическим оружием и запрещено к использованию.
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