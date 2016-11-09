Власти Кубы сразу после победы Трампа на выборах в США начали военные учения

Пятидневные военные учения по предотвращению «потенциальной серии вражеских действий» начались на Кубе сразу после оглашения результатов президентских выборов в США.

Власти страны утверждают, что учения никак не связаны с избранием Дональда Трампа, однако объявление о тактических маневрах было сделано почти одновременно с подтверждением его победы, - сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press.

По данным агентства, Куба уже седьмой раз проводит учения «Бастион», и каждый раз это происходило в моменты обострения кубинско-американских отношений.

Впервые военные учения на Кубе прошли в 1980 году, сразу после победы на президентских выборах в США Рональда Рейгана.