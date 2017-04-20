Власти Крыма пообещали обеспечить Россию помидорами

Крым намерен обеспечить материковую часть России помидорами, однако томатного изобилия придется подождать несколько лет.

Глава Минсельхоза Крыма Андрей Рюмшин пояснил, что поставки томатов станут возможными в течение трех-пяти лет, при условии строительства теплиц площадью в 150-200 га, сообщает «Газета.ру».

Ранее министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев заявил, что российский рынок останется закрытым для помидоров из Турции. Правительство продолжает делать ставку на отечественного производителя.