Власти Крыма пообещали обеспечить Россию помидорами
Крым намерен обеспечить материковую часть России помидорами, однако томатного изобилия придется подождать несколько лет.
Глава Минсельхоза Крыма Андрей Рюмшин пояснил, что поставки томатов станут возможными в течение трех-пяти лет, при условии строительства теплиц площадью в 150-200 га, сообщает «Газета.ру».
Ранее министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев заявил, что российский рынок останется закрытым для помидоров из Турции. Правительство продолжает делать ставку на отечественного производителя.
Следующая новость Ученые научились отправлять лекарство в мозг через нос
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии