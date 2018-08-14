Власти Крыма погрязли в хаосе разбора проблем на полуострове

Сергей Аксенов отправил в отставку заместителя главы администрации Симферополя Валерия Гуменюка из-за неспособности выполнять свои обязательства.

Администрация не справляется с полномочиями по сбору и вывозу мусора. Деятельность компании «Экоград» проверяет прокуратура.

С сегодняшнего дня для уборки мусора в Симферополь будет привлечена дополнительная техника. Однако крымская общественность не особо рассчитывает позитивные сдвиги в вопросе мусора.

Крымская общественница Екатерина Горелкина отметила, что у местных властей отсутствует какая-либо стратегия действий – они просто реагируют на возникающие проблемы, отмечает «Федерал Пресс».

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Места: Россия, Крым
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