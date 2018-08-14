Власти Крыма погрязли в хаосе разбора проблем на полуострове
Сергей Аксенов отправил в отставку заместителя главы администрации Симферополя Валерия Гуменюка из-за неспособности выполнять свои обязательства.
Администрация не справляется с полномочиями по сбору и вывозу мусора. Деятельность компании «Экоград» проверяет прокуратура.
С сегодняшнего дня для уборки мусора в Симферополь будет привлечена дополнительная техника. Однако крымская общественность не особо рассчитывает позитивные сдвиги в вопросе мусора.
Крымская общественница Екатерина Горелкина отметила, что у местных властей отсутствует какая-либо стратегия действий – они просто реагируют на возникающие проблемы, отмечает «Федерал Пресс».
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