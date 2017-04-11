Власти Крыма обвинили Украину в попытке создания общества доносчиков

Украина пытается создать общество доносчиков, заявил вице-премьер крымского правительства — министр внутренней политики, информации и связи Дмитрий Полонский.

Так он прокомментировал информацию о создании на Украине сайта для размещения сообщений о «незаконном» посещении Крыма.

По его словам, власти Украины придумывают все новые и новые развлечения, которые оборачиваются унижением для собственных граждан.

«Сначала это было общество прыгунов и все скакали на майдане, теперь они хотят сформировать общество сексотов и доносчиков, когда все должны друг на друга докладывать», — сказал Полонский «РИА Новости».

Ранее Государственная пограничная служба Украины сообщила о создании ресурса, с помощью которого граждане Украины могут на добровольных началах информировать правоохранителей о «нарушителях», посещающих Крым.

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