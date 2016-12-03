Власти Крыма не допустят вещания украинских СМИ на полуострове

Вещание украинских медиа в Крыму будет пресечено как несоответствующее законодательству России. Об этом заявил министр внутренней политики, информации и связи республики Дмитрий Полонский.

Он отметил, что о намерениях Киева крымским властям было известно давно и они успели подготовиться. Для подавления сигнала со строящейся в Херсонской области телевизионной вышки у Крыма достаточно технических средств. При этом министр доавил, что на качестве телерадиовещания на полуострове это никак не отразится.

«Этот проект не имеет никаких перспектив, в этом смысле он аналогичен украинскому проекту «Стена», который более известен масштабными хищениями средств», - цитирует чиновника РИА «Новости». По его словам, вышка лишь улучшит прием украинских телепрограмм в самой Херсонской области.

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