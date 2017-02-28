Власти Краснодарского края значительно ограничат проезд автомобилей в Сочи

В курортном городе Сочи будут созданы «зеленые зоны», доступ в которые будет открыт только для электромобилей. Соглашение, включающее этот проект и в целом направленное на развитие в регионе экологически чистого транспорта на электрической тяге, подписали вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко, гендиректор «Рено Россия» Андрей Панков и первый замгендиректора компании «Россети» Роман Бердников.

По словам представителя пресс-службы администрации Краснодарского края, региональные власти намерены изучить мировой опыт и в качестве пилотного проекта определить «зеленые зоны» в пределах Сочи, Адлера или Олимпийского парка, доступные для въезда только электромобилей, передает ТАСС.

На базе «зеленых зон» будут рассмотрены перспективы развития проектов аренды и каршеринга электромобилей, привлечения электросетевых компаний края для создания необходимой зарядной инфраструктуры для электротранспорта.

Автоконцерн Renault поможет местным властям внедрить и распространить электромобили в регионе, а также примет участие в подготовке законодательных предложений для развития зарядной инфраструктуры и техстандартов. А развитию зарядной инфраструктуры со своей стороны поможет компания «Россети», передает ТАСС со ссылкой на краевую администрацию.