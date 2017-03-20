Власти Китая решили сократить численность армии
Пекин намерен провести реформу Народно-освободительной армии Китая, в ходе которой численность сухопутных войск сократится до 200 тысяч человек.
В частности, из 18 армий пять будут расформированы. Их личных состав будет переведен в другие войска или отправлен в запас. Некоторые армии китайские власти планируют преобразовать в части морской пехоты или воздушно-десантных войск, сообщает Nation News.
Уволенным в запас военнослужащим будут выплачены единовременные компенсации. Однако реализаций этой программы может затянуться на несколько лет, поскольку военный бюджет страны вырос только на несколько процентов.
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