Власти Китая решили сократить численность армии

Пекин намерен провести реформу Народно-освободительной армии Китая, в ходе которой численность сухопутных войск сократится до 200 тысяч человек.

В частности, из 18 армий пять будут расформированы. Их личных состав будет переведен в другие войска или отправлен в запас. Некоторые армии китайские власти планируют преобразовать в части морской пехоты или воздушно-десантных войск, сообщает Nation News.

Уволенным в запас военнослужащим будут выплачены единовременные компенсации. Однако реализаций этой программы может затянуться на несколько лет, поскольку военный бюджет страны вырос только на несколько процентов.