Власти Киева назовут Московскую улицу именем бойца с позывным «Годзилла»

Киевский городской совет готовит ряд переименований в соответствии с пакетом законов «о декоммунизации» по предложениям специальной Комиссии по вопросам наименований.

Так, Проспект Героев Сталинграда в Оболонском районе депутатам предлагают переименовать в честь украинского композитора и поэта, Героя Украины Владимира Ивасюка. Улицу Петровского в Деснянском районе предлагают назвать в честь химика-технолога, искусствоведа и коллекционера Василия Щавинского.

Улица Московская, которая также попала в список подлежащих переименованию, также сменит название. Ей предлагается присвоить имя погибшего 31 мая в Донбассе бойца 57-й отдельной мотопехотной бригады Дмитрия Годзенко, известного под позывным «Годзилла», - сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Киевского горсовета.

Комиссия по вопросам наименований также обратилась к мэру Киева Виталию Кличко с просьбой восстановить процедуру рассмотрения переименования проспекта Ватутина в проспект Романа Шухевича, гауптштурмфюрера СС, в декабре 1943 года назначенного главнокомандующим Украинской повстанческой армии.