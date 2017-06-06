Власти Катара выплатили террористам миллиард долларов

СМИ узнали о выплате катарскими властями одного миллиарда долларов террористической группировке «Аль-Каида» (запрещена в России).

Представители ближневосточного государства пояснили, что упомянутые средства были выкупом за членов королевской семьи. Те оказались в плену у террористов, когда отправились на охоту в южный Ирак, сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на Financial Times. Кроме того, властям Катара также пришлось платить террористам выкуп за 50 человек, плененных на территории Сирии.

Один из собеседников издания добавил, что, наряду с «Аль-Каидой», деньги от катарского правительства получали и группировки, которые были связан с иранскими властями.

Ранее сообщалось, что восемь государств региона прекратили дипломатические отношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма.