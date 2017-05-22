Власти Каталонии готовы к немедленному отделению от Испании

В Каталонии подготовлен документ, предусматривающий немедленно отделение региона от Испании, если Мадрид не разрешит проведение соответствующего референдума.

В случае одобрения испанскими властями плебисцита, на обсуждение будет вынесен единственный вопрос: «Хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимым от Испании государством?»

Если большинство ответов на этот вопрос будет положительным, Каталония станет парламентской республикой. Европейский союз регион при этом покидать не намерен, сообщает издание El Pais.

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