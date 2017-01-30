Власти Канады назвали атаку на мечеть терактом

Премьер-министр канадской провинции Квебек Филипп Куйяр назвал вооруженное нападение на мечеть во время вечерней молитвы террористическим актом.

Как уточняется в материале, в момент атаки в мечети находились порядка 40 человек. По последним данным, погибли шесть человек в возрасте от 35 до 70 лет, еще восемь получили ранения различной степени тяжести.

Куйяр после того, как стало известно о трагедии, обратился в Национальное собрание Квебека с просьбой приспустить флаг Квебека.

По словам представителя полиции Квебека Кристин Куломб, силовики задержали двух подозреваемых в совершении вооруженного нападения на мечеть.

По некоторым данным, нападавшие, вооруженные автоматами Калашникова, кричали «Аллах Акбар». Об этом сообщает «РИА Новости».

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