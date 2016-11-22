Власти Калифорнии рассмотрят возможность референдума о независимости от США

Петиция о выходе Калифорнии из состава США, подготовленная активистами движения Yes California, передана в аппарат генерального прокурора штата.

Авторы документа выступают с призывом провести в Калифорнии референдум о независимости. Активисты потребовали, чтобы их предложение было поставлено на учет, а также получило официальное название.

Сторонники отделения Калифорнии надеются на проведение голосования уже в 2018 году.

По словам вице-президента и сооснователя движения Yes California Руиса Эванса, поводом для создания петиции стала победа республиканца Дональда Трампа на выборах президента США, которые прошли в стране 8 ноября. Об этом сообщает «Экономика сегодня».