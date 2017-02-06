Власти Испании призвали к отказу от дипотношений с Украиной

В Испании активисты призвали власти страны прекратить дипломатические отношения с Украиной.

В акции протеста, которая прошла у здания испанского МИД в центр Мадрида, приняли участие несколько десятков человек. Они принесли с собой плакаты и фотографии, изображающие последствия боевых действий на Донбассе.

Участники митинга обвинили киевские власти в обострении ситуации на Украине и проведении карательной операции против мирного населения на востоке страны. Кроме того, они отметили, что Киев нарушает минские соглашения, применяя тяжелое вооружение, сообщает «ТВ Центр».