Власти Испании призвали к отказу от дипотношений с Украиной
В Испании активисты призвали власти страны прекратить дипломатические отношения с Украиной.
В акции протеста, которая прошла у здания испанского МИД в центр Мадрида, приняли участие несколько десятков человек. Они принесли с собой плакаты и фотографии, изображающие последствия боевых действий на Донбассе.
Участники митинга обвинили киевские власти в обострении ситуации на Украине и проведении карательной операции против мирного населения на востоке страны. Кроме того, они отметили, что Киев нарушает минские соглашения, применяя тяжелое вооружение, сообщает «ТВ Центр».
Следующая новость Житель Китая попался на вывозе из РФ запчастей к военной технике
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии